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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman?
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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig 2017 - 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Sarı-Kırmızılı tarftarlar ilk grup maçı olan Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

13 Eylül 2018 Perşembe, 17:51:27 | Güncelleme:

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılmaya hak kazanan  Galatasaray, ilk sınavını Lokomotiv Moskova karşısında verecek. Kura çekimi 30 Ağustos'ta gerçekleşmiş ve temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke ile aynı grupta yer almıştı. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18.09.2018'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, 18 Eylül Salı günü saat 22.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda Galatasaray'ın oynayacağı ilk mücadelenin biletleri bugün, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları ve internet üzerinden satışa çıktı.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1000 TL
2. Kategori: 900 TL
3. Kategori: 800 TL
4. Kategori: 800 TL
5. Kategori: 750 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 400 TL
8. Kategori: 300 TL
9. Kategori: 250 TL
10. Kategori: 175 TL
11. Kategori: 150 TL
Misafir: 150 TL

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

1993-94
1. Ön Eleme Turu
15.09.1993 Galatasaray - Cork City:2-1
29.09.1993 Cork City - Galatasaray:0-1
2. Ön Eleme Turu
20.10.1993 Manchester United - Galatasaray:3-3
03.11.1993 Galatasaray - Manchester United:0-0
Grup Maçları
24.11.1993 Galatasaray - FC Barcelona:0-0
08.12.1993 Spartak Moskova - Galatasaray:0-0
02.03.1994 AS Monaco - Galatasaray:3-0
16.03.1994 Galatasaray - AS Monaco:0-2
30.03.1994 FC Barcelona - Galatasaray:3-0
13.04.1994 Galatasaray - Spartak Moskova:1-2

1994-95
Ön Eleme Turu
10.08.1994 Avenir Beggen - Galatasaray:1-5
24.08.1994 Galatasaray - Avenir Beggen:4-0
Grup Maçları
14.09.1994 FC Barcelona - Galatasaray:2-1
28.09.1994 Galatasaray - Manchester United:0-0
19.10.1994 IFK Goteborg - Galatasaray:1-0
02.11.1994 Galatasaray - IFK Goteborg:0-1
23.11.1994 Galatasaray - FC Barcelona:2-1
07.12.1994 Manchester United - Galatasaray:4-0

1997-98
Ön Eleme Turu
13.08.1997 FC Sion - Galatasaray:1-4
27.08.1997 Galatasaray - FC Sion:4-1
Grup Maçları
18.09.1997 Galatasaray - Borussia Dortmund:0-1
01.10.1997 Parma AC - Galatasaray:2-0
22.10.1997 Sparta Prag - Galatasaray:3-0
05.11.1997 Galatasaray - Sparta Prag:2-0
27.11.1997 Borussia Dortmund - Galatasaray:4-1
10.12.1997 Galatasaray - Parma AC:1-1

1998-99
Ön Eleme Turu
05.08.1998 Galatasaray - Grasshoppers:2-1
26.08.1998 Grasshoppers - Galatasaray:2-3
Grup Maçları
16.09.1998 Juventus - Galatasaray:2-2
30.09.1998 Galatasaray - Athletic Bilbao:2-1
21.10.1998 Rosenborg - Galatasaray:3-0
04.11.1998 Galatasaray - Rosenborg:3-0
02.12.1998 Galatasaray - Juventus:1-1
09.12.1998 Athletic Bilbao - Galatasaray:1-0

1999-2000
Ön Eleme Turu
11.08.1999 Rapid Wien - Galatasaray:0-3
25.08.1999 Galatasaray - Rapid Wien:1-0
Grup Maçları
15.09.1999 Galatasaray - Hertha Berlin:2-2
21.09.1999 AC Milan - Galatasaray:2-1
28.09.1999 Chelsea - Galatasaray:1-0
20.10.1999 Galatasaray - Chelsea:0-5
26.10.1999 Hertha Berlin - Galatasaray:1-4
03.11.1999 Galatasaray - AC Milan:3-2

2000-2001
Ön Eleme Turu
09.08.2000 St. Gallen - Galatasaray:1-2
22.08.2000 Galatasaray - St. Gallen:2-2
Grup Maçları
12.09.2000 Galatasaray - Monaco:3-2
20.09.2000 Sturm Graz - Galatasaray:3-0
27.09.2000 Galatasaray - Glasgow Rangers:3-2
17.10.2000 Glasgow Rangers - Galatasaray:0-0
25.10.2000 Monaco - Galatasaray:4-2
07.11.2000 Galatasaray - Sturm Graz:2-2
İkinci Grup Maçları
21.11.2000 AC Milan - Galatasaray:2-2
06.12.2000 Galatasaray - Paris St. Germain:1-0
14.02.2001 Galatasaray - Deportivo La Coruna:1-0
20.02.2001 Deportivo La Coruna - Galatasaray:2-0
07.03.2001 Galatasaray - AC Milan:2-0
13.03.2001 Paris St. Germain - Galatasaray:2-0
Çeyrek Final
03.04.2001 Galatasaray - Real Madrid:3-2
18.04.2001 Real Madrid - Galatasaray:3-0

2001-2002
1. Ön Eleme Turu
25.07.2001 Galatasaray - KSVllaznia:2-0
01.08.2001 KS Vllaznia - Galatasaray:1-4
2. Ön Eleme Turu
08.08.2001 Galatasaray - Levski Sofia:2-1
21.08.2001 Levski Sofia - Galatasaray:1-1
Grup Maçları
11.09.2001 Galatasaray - SS Lazio:1-0
18.09.2001 PSV Eindhoven - Galatasaray:3-1
26.09.2001 FC Nantes - Galatasaray:0-1
16.10.2001 Galatasaray - FC Nantes:0-0
24.10.2001 SS Lazio - Galatasaray:1-0
30.10.2001 Galatasaray - PSV Eindhoven:2-0
İkinci Grup Maçları
20.11.2001 Galatasaray - AS Roma:1-1
05.12.2001 FC Barcelona - Galatasaray:2-2
20.02.2002 Liverpool FC - Galatasaray:0-0
26.02.2002 Galatasaray - Liverpool FC:1-1
13.03.2002 AS Roma - Galatasaray:1-1
19.03.2002 Galatasaray - FC Barcelona:0-1

2002-2003
Grup Maçları
18.09.2002 Lokomotiv Moscow - Galatasaray:0-2
24.09.2002 Galatasaray - Barcelona FC:0-2
01.10.2002 Galatasaray - Club Brugge:0-0
23.10.2002 Club Brugge - Galatasaray:3-1
29.10.2002 Galatasaray - Lokomotiv Moscow:1-2
13.11.2002 Barcelona FC - Galatasaray:3-1

2003/2004
Ön Eleme Turu
13.08.2003 Galatasaray - CSKA Sofya:3-0
27.08 2003 CSKA Sofya - Galatasaray:0-3
Grup Maçları
17.09.2003 Juventus - Galatasaray:2-1
30.09.2003 Galatasaray - Real Sociedad:1-2
21.10.2003 Galatasaray - Olympiakos:1-0
05.11.2003 Olympiakos - Galatasaray:3-0
02.12.2003 Galatasaray - Juventus (Westfalen-Dortmund):2-0
10.12.2003 Real Sociedad - Galatasaray:1-1

2006-2007
Ön Eleme Turu
09.08.2006 Galatasaray - Mlada Boleslav:5-2
27.08.2006 Mlada Boleslav - Galatasaray:1-1
Grup Maçları
12.09.2006 Galatasaray - Bordeaux:0-0
27.09.2006 Liverpool - Galatasaray:3-2
18.10.2006 Galatasaray - PSV:1-2
31.10.2006 PSV - Galatasaray:2-0
22.11.2006 Bordeaux - Galatasaray:3-1
05.12.2006 Galatasaray - Liverpool:3-2

2008-2009
Ön Eleme Turu
13.08.2008 Galatasaray-Steaua Bükreş:2-2
27.08.2008 Steaua Bükreş - Galatasaray:1-0

2012-2013
Grup Maçları
19.09.2012 Manchester United - Galatasaray:1-0
02.10.2012 Galatasaray - SC Braga:0-2
23.10.2012 Galatasaray - CFR Cluj: 1-1
07.11.2012 CFR Cluj - Galatasaray: 1-3
20.11.2012 Galatasaray - Manchester United: 1-0
05.12.2012 SC Braga - Galatasaray: 1-2
Son 16 Turu
20.02.2013 Galatasaray - Schalke 04: 1-1
12.03.2013 Schalke 04 - Galatasaray: 2-3
Çeyrek Final
03.04.2013 Real Madrid - Galatasaray: 3-0
09.04.2013 Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013-2014
Grup Maçları
17.09.2013 Galatasaray - Real Madrid : 1-6
02.10.2013 Juventus - Galatasaray : 2-2
23.10.2013 Galatasaray - FC Copenhagen : 3-1
05.11.2013 FC Copenhagen - Galatasaray : 1-0
27.11.2013 Real Madrid - Galatasaray : 4-1
11.12.2013 Galatasaray - Juventus: 1-0
2. Tur
26.02.2014 Galatasaray - Chelsea : 1-1
18.03.2014 Chelsea - Galatasaray : 2-0

2014-2015
Grup Maçları
16.09.2014 Galatasaray - Anderlecht : 1-1
01.10.2014 Arsenal – Galatasaray : 4-1
22.10.2014 Galatasaray - Borussia Dortmund : 0-4
04.11.2014 Borussia Dortmund - Galatasaray : 4-1
26.11.2014 Anderlecht - Galatasaray : 2-0
09.12.2014 Galatasaray - Arsenal : 1-4

2015-16
Grup Maçları
15.09.2015 Galatasaray - Atletico Madrid : 0-2
30.09.2015 Astana - Galatasaray : 2-2
21.10.2015 Galatasaray - Benfica : 2-1
03.11.2015 Benfica - Galatasaray: 2-1
25.11.2015 Atletico Madrid - Galatasaray: 2-0
08.12.2015 Galatasaray - Astana: 1-1

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