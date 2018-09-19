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Championat Gazetesi'nin yazarlarından Puchkov, "Lokomotiv Moskova, Galatasaray karşısında cehennemde, Türk taraftarların psikolojik saldırıları karşısında iyi futbol oynamasına rağmen, skoru üretemedi. Bunun da sebebi futbolcular psikolojik olarak bu turnuvaya henüz hazır değil." şeklinde müsabakayı özetledi.