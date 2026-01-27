Habertürk
        Galatasaray, M. City karşısında tam kadro!

        Galatasaray, M. City karşısında tam kadro!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, eksiksiz olarak İngiltere'ye hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:50
        Galatasaray, M. City karşısında tam kadro!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiltere'ye hareket etti.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.

        Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.

        Galatasaray'ın Manchester City maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

