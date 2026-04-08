Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic: 64 - La Laguna Tenerife: 62 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic: 64 - La Laguna Tenerife: 62 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar seride durumu 1-1'e getirdi ve Dörtlü Final umudunu korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 22:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Dörtlü Final umudunu korudu!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği İspanyol ekibi La Laguna Tenerife’yi 64-62 yendi.

        Sarı-kırmızılı ekip, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 14-13 önde tamamladı. Galatasaray, soyunma odasına da 30-27’lik avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip, son periyoda 47-40 üstünlükle girdi.

        Galatasaray, kıyasıya geçen final periyodunu da 64-62 önde tamamlayarak maçı kazandı ve seride durumu 1-1’e getirdi.

        İlk maçı 84-83 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdı.

        Serinin üçüncü ve son karşılaşması 15 Nisan’da İspanya’da oynanacak.

        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Wojciech Liszka, Boris Krejic

        GALATASARAY MCT TECHNIC: Meeks 17, Rıdvan Öncel, Palmer 10, Robinson 10, Muhsin Yaşar 8, Buğrahan Tuncer 8, White 7, McCollum 2, Can Korkmaz, Petrucelli, Ellis 2.

        LA LAGUNA TENERİFE: Shermadini 12, Mills 11, Huertas 9, Fernandez 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Fitipaldo, Abromaitis 9, Guerra 7.

        1'İNCİ PERİYOT: 14-13

        DEVRE: 30-27

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-40

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
