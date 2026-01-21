Habertürk
        Galatasaray MCT Technic: 83 - Sarthe Basket: 90 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic: 83 - Sarthe Basket: 90 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibine 90-83 yenildi.

        Giriş: 21.01.2026 - 22:40 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:40
        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında ağırladığı Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket'e 90-83 mağlup oldu.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

        Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 8, McCollum 21, Can Korkmaz 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Palmer Jr. 13, Cihat Dalgalı, Petrucelli 2, Gillespie 2, White Jr. 22, Muhsin Yaşar 2

        Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 11, Williams 13, Bogues Jr. 12, Berhanemeskel 15, Beracou, Hudgins 13, Dufeal 3, Dileo 7, Thomas 14, Penda 2

        1. Periyot: 19-31

        Devre: 43-57

        3. Periyot: 66-76

        4. Periyot: 83-90

        Beş faulle çıkan: 34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)

