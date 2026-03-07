Galatasaray MCT Technic - Türk Telekom: 90-93 (MAÇ SONUCU)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 93-90 yendi.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu
Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 16, Palmer 2, Petrucelli 5, Gillespie 10, White 8, McCollum 27, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 9
Türk Telekom: Devoe 18, Trifunovic 14, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 14, Bankston 11, Allman 16, Berkan Durmaz 6, Ata Kahraman, Alexander 12, Smith
1. Periyot: 21-22
Devre: 42-49
3. Periyot: 64-75
Beş faulle çıkan: 39.56 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)
