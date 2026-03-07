Canlı
        Galatasaray MCT Technic - Türk Telekom: 90-93 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic - Türk Telekom: 90-93 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ağırladığı Türk Telekom'a 93-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:31
        Türk Telekom, G.Saray'ı devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 93-90 yendi.

        Bu sonuçla Türk Telekom, ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez mağlup oldu.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

        Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 16, Palmer 2, Petrucelli 5, Gillespie 10, White 8, McCollum 27, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar 9

        Türk Telekom: Devoe 18, Trifunovic 14, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 14, Bankston 11, Allman 16, Berkan Durmaz 6, Ata Kahraman, Alexander 12, Smith

        1. Periyot: 21-22

        Devre: 42-49

        3. Periyot: 64-75

        Beş faulle çıkan: 39.56 Buğrahan Tuncer (Galatasaray MCT Technic)

        İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

        'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanb...
