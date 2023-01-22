Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Daron Russell ise lisans işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle kadroda yer alamadı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadele, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes'in 3 sayılık atışlarına, Galatasaray Nef pota altından cevap verirken, ilk 5 dakikalık bölüm, konuk ekibin 12-10'luk üstünlüğüyle geçildi. Televizyon molasının ardından Galatasaray Nef, skorda öne geçti ve ilk periyodu 19-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Mustafa'yla rakip potada etkili olan Galatasaray Nef, 15. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 32-26. Ergin Ataman'ın mola almasının ardından Clyburn ve Dunston ile savunma ve hücumda rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, 8-0'lık seri yakalayarak 34-32 öne geçti. Galatasaray Nef, Ennis'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü yakaladı ve soyunma odasına 40-39 önde gitti.