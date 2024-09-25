Galatasaray - PAOK Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Cimbom, PAOK karşısında taraftarının önünde 3 puan almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte eksik isimler dikkat çekiyor. Galatasaray'da Muslera, Ziyech ve Roland Sallai PAOK mücadelesinde forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni bir formatla oynanacak. 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. Galatasaray, lig aşamasını ilk 8'de tamamlamayı hedefliyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, GS PAOK maçı canlı yayın kanalı ve saati…
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip, PAOK’u taraftarının önünde mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamak istiyor. UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu, bu sezon klasik grup formatı yerine lig usulüyle düzenlenecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Okan Buruk’un kadro tercihi merak ediliyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray - PAOK maçı şifresiz mi?
GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak ve Rams Park’ta oynanacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Buna göre, Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!
Heyecan dolu mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
PAOK:
KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE ÜÇ EKSİK DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.
Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza aldı.
Ayrıca, Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de kadroda yer almayacak.
Transferin son gününde Freiburg’dan alınan Roland Sallai ise UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.
GALATAASARAY AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
25 Eylül l Galatasaray - PAOK
3 Ekim l RFS - Galatasaray
23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
PAOK LİGDE BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.
Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.
Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.