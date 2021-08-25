Sarı Kırmızılı futbol severler UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı kapsamında Randers ile sahaya çıkacak Galatasaray'ın muhtemelen 11'ini araştırıyor. Galatasaray - Randers maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.
GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.Zorlu karşılaşma 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY - RENDERS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Galatasaray - Renders maçı D Smart Spor kanalından yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray : Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.
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