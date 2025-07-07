Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Rıdvan Öncel'i açıkladı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Rıdvan Öncel'i açıkladı

        Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki guard Rıdvan Öncel'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Rıdvan Öncel'i açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray MCT Technic, Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Rıdvan Öncel’i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada ‘Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom’a ve son olarak Anadolu Efes ile Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi’ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

        28 yaşındaki guard oyuncusu Rıdvan Öncel, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla 32 maçta toplam 371 dakika süre almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi