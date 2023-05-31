Galatasaray şampiyonluğu Florya'da taraftarıyla kutladı

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AA

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, İstanbul'a geldi. Ankara'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında Genel Havacılık Terminali'nden çıktı. AA'nın haberine göre, teknik ekip ve futbolcular, kendilerini bekleyen otobüse binerken, şampiyonluk coşkusunu da yaşamaya devam etti.

ÖZBEK: ŞAMPİYON BELLİ. ŞİMDİ İKİNCİYE, ÜÇÜNCÜYE BAKACAĞIZ​​ Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray" sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti: "Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeğe geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluktu. Dolayısıyla emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce bir şey söylemiştim sizlere, belki hatırlarsınız. 'Şampiyon belli.' demiştim. Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız." Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak." dedi. Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.

BURUK: CUMHURİYET'İN 100. YILINDA YAŞADIĞIMIZ BAŞARI ÇOK ÖNEMLİ Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi. Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk, "Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız." şeklinde konuştu. Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı. Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı: "Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık, öyle de devam ettik. Belli bir yerden sonra takım ruhunu oluşturuyorsunuz. Oynadığımız futbol, 14 maç üst üste galibiyet serisi... Şu anda çok önemli bir puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de o puanlara ulaştı. Takım geç oluşsa da geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla şampiyonluğa ulaştık. Başkanımıza, yönetimimize ve Erden (Timur) Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şampiyon olmak çok güzel. Galatasaray forması altında futbolcu olarak bunu yaşamıştım ama teknik adam olarak yaşamak çok önemli. Başakşehir'in başında yaşadığım şampiyonluk da benim için çok önemli ama Galatasaray'ın başında yaşadığım şampiyonluk paha biçilmez."

TİMUR: GALATASARAY TARİHİNİN EN AZ GELİRİ ELDE EDİLEN SEZONUYDU Tarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi. Sezon için "Kusursuz fırtına" benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sene ortasında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi yoktu. Diğer rakiplerimiz de şampiyonluğu kazanabilecek puana ulaşmış durumda. Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu. Belirsiz bir sene. Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ben eminim ki sevginin giremeyeceği kalp yoktur. Mauro Icardi ve diğer herkesi ikna etmemizin tek sebebi sevgi. Çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek ve çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Son 11 ayda gece 3'e 4'e kadar çalıştık. Son 5-6 aydır hep söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Buna çok inanıyorum. İyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı bu şampiyonluk. Onu söyleyebilirim." Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum." diye konuştu. Galatasaray kafilesi, havalimanından polis eskortu eşliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.

FLORYA'DA TARAFTARIYLA BULUŞTU Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Başkentteki maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi. Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada devam etti. Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.

ICARDI, KUTLAMALARIN DA YILDIZI Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu. Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı. Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.