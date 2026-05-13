        Haberler Bilgi Gündem Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları: 'Dört Dörtlük Gece' Galatasaray şampiyonluk kupa töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

        Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama hazırlıkları başladı. "Dört dörtlük bir gece" olarak planlanan şampiyonluk kutlamaları, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:33 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kutlama heyecanı başladı. “Eksiksiz bir gece” hedefiyle hazırlanan organizasyon, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle gündemdeki yerini koruyor. Peki Dört Dörtlük Gece kupa töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde

        DÖRT DÖRTLÜK GECE KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

        Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı “Dört Dörtlük Gece” organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05’te başlayacak. Peki Dört Dörtlük Gece kupa töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde

        ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAM AKIŞI

        15.00: Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak.

        18.00: RAMS Park’ta kapılar açılacak, stadyum içi etkinlikler start alacak.

        19.05: DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamlayacak.

        20.30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle kaldırılacak.

        22.00: Gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.

        BİLET FİYATLARI

        Saha İçi Paketi: 19.050 ₺

        Özel hediyeli paket (Osimhen Box ve Dominasyon tişörtü)

        Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 ₺

        Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 ₺

        Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 ₺

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
