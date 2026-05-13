Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede?
Trendyol Süper Lig’de 26. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kutlama heyecanı başladı. “Eksiksiz bir gece” hedefiyle hazırlanan organizasyon, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle gündemdeki yerini koruyor. Peki Dört Dörtlük Gece kupa töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde
DÖRT DÖRTLÜK GECE KUPA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı "Dört Dörtlük Gece" organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05'te başlayacak.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAM AKIŞI
15.00: Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak.
18.00: RAMS Park’ta kapılar açılacak, stadyum içi etkinlikler start alacak.
19.05: DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamlayacak.
20.30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle kaldırılacak.
22.00: Gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.