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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Galatasaray kupa töreni bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray kupa töreni bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu kapsamda Galatasaray'da oyuncular ile taraftarın buluşacağı şampiyonluk kutlaması tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Galatasaray kupa töreni bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:50
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        Süper Lig'de şampiyon olan sarı- kırmızılılar, Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara döküldü. İstanbul'da Florya ve Taksim'e akın eden taraftarlar, meşaleler ve şarkılar eşliğinde birbirleriyle sevincini paylaştı. Böylelikle gözler futbolcularla yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına çevrildi. Peki, taraftarlarla futbolcuları bir araya getirecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE?

        Galatasaray Kulübü'nde yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi;

        2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

        27 Mayıs Pazartesi (bugün) saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

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        DJ SUAT ATEŞDAĞLI SAHNE ALACAK

        Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını duyurdu;

        BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

        Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

        Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

        Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

        Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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