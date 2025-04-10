Galatasaray, Samsunspor kadrosunu açıkladı: 4 eksik

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılarda Elias Jelert, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle; Przemyslaw Frankowski ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: