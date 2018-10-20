Cimbom, devler liginde Alman ekibi Schalke'yi İstanbul'da konuk edecek. 2. maçında Porto'ya deplasmanda kaybeden temsilcimiz liderliği kaptırmıştı. Porto'nun Lokomotiv Moskova'ya takılması halinde liderliğe yükselecek olan temsilcimizin bu maçtan nasıl bir skorla ayrılacağı merak konusu. Peki, Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Kritik maç 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. 22.00'da başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli olmadı.

SCHALKE 04 MAÇ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu

EFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 12 misafir: 150 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 4: 800 lira

Kategori 3: 800 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 1: 1000 lira

GALATASARAY LİDERLİĞİ NASIL KAPTIRDI?

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, Porto yenilgisinin ardından üçüncülüğe düştü.

Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'ı aynı skorla mağlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaştı.

Galatasaray'ın 3 puanla üçüncü sırada olduğu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı da puansız kapattı ve son sırada kaldı.

Galatasaray, son 3 deplasman maçını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

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