STAT: Nef Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Bey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Babel, Kerem, Gomis

YEDEKLER: Jankat, Alpaslan, Mostafa, Ömer, Moruţan, Berkan, Cicâldău, Barış Alper, Arda, Halil

TEKNİK DİREKRTÖR: Domenec Torrent

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Cofie, Goutas, Kayode, Sefa, Camara, Konate, Kerem, Ziya, Özkan

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

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Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

32. RANDEVU

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.