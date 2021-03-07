Galatasaray Sivasspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda?

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Sivasspor maçı 7 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

SİVASSPOR GALATASARAY İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Onyekuru, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghoul

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Ziya, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay