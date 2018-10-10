Bafetimbi Gomis'ten sonra santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok bulunan Galatasaray'da Fatih Terim bir taşla iki kuş vuracak! İmparator hem forvete hem de 10 numaraya çare olabilecek ismi yönetimden istedi, görüşmeler başladı! Öte yandan Maicon'un satışı yeniden gündeme gelirken stopere de takviye yapılacak! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri
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Sahayı rakiplerine dar etmek isteyen İmparator Fatih Terim, hücumdaki yeni savaşçısını İngiltere'de buldu! Leicester City'nin forvetteki askeri Shinji Okazaki, Galatasaray'ın radarına girdi! 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Japon futbolcu, Galatasaray'a ilaç olacak!
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Takımın çehresini değiştirmeye hazırlanan Fatih Terim, Shinji Okazaki'yi istiyor! AMK'da yer alan habere göre forvette ve 10 numara mevkilerinde görev yapabilen Japon futbolcu için Premier Lig ekibi Leicester City ile temaslar başladı! Çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Okazaki'nin İngiltere'deki lakabı ise Kamikaze!
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Sarı-kırmızılı yönetim, Okazaki'nin transferinin gerçekleşmesi için performansıyla eleştirilen Belhanda'yı satmanın hesaplarını arıyor. Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki futbolcunun bonservis maliyetinin 2 milyon Euro'yu geçmeyeceği gelen bilgiler arasında.
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MAICON GİDİYOR, CAHILL GELİYOR!
Galatasaray’da beklenen stoper operasyonu bu kez gerçekleşmeye çok yakın. Suudi Arabistan’daki transfer döneminin son saatlerinde Maicon’u 3 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e veren Sarı- Kırmızılılar, evrakların gecikmesi sebebiyle son noktayı koyamamıştı.
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Fanatik'te yer alan habere göre Maicon yoluna Galatasaray’da devam ediyor, ancak kulüpler arasındaki iletişim kesilmiş değil. Ocak ayında açılacak ara transfer dönemiyle birlikte, aynı şartlarla Maicon’un Suudi Arabistan’a gönderilmesi gündemde.
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Sarı-Kırmızılı yönetim, 3 milyon Euro tutarında bonservis bedelinin kasaya girmesi halinde, bunu golcü transferinde kullanacak. Ancak kadrodan stoper eksileceği için, bir de savunmacı takviyesi yapılacak. Gündemdeki 1 numaralı isim de sezon başından beri olduğu gibi, Garry Cahill... Bu sezon Chelsea’de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki savunmacı, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı.
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Cim Bom’da plan, boşa çıkacak olan Cahill’i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilmek. Böylece Maicon’dan gelecek 3 milyon Euro’nun tamamı forvet transferinde kullanılabilecek. Sarı-Kırmızılılar duruma göre üçüncü bir transfer daha yapılmasına imkan tanıyacak bir operasyon gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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VALBUENA, GALATASARAY'A HABER YOLLADI
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı kriz ve Belhanda ile devre arasında yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı ortamda Fransız oyuncunun, menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ileri sürüldü.
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Menajer Jean-Pierre Bernes'in Galatasaraylı yöneticilere, "Mathieu Valbuena, sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır" mesajı gönderdi. 34 yaşındaki Valbuena için Terim'in çok hevesli olmadığı ama karşılıklı bir fesih durumunda bir sürpriz yaşanabileceği konuşuluyor.
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YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Fatih Terim, yaz transfer döneminde büyük takımların kendi arasında oyuncu değişimine açık olması gerektiğini söylemişti. Terim, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon kendi içinde sirkülasyon yapabilse dışarıdan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor. Gereksiz de bazen oyuncular tutuyoruz. Ekonomik olarak da kaybediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: OUMAR NIASSE VE DOVICK ORIGI
Antalya deplasmanında ön libero Donk'un golüyle üç puanı alan Galatasaray'da gündem yeniden forvet transferi... Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı. Yönetimin listesinde iki önemli isim var.
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Hedefteki ilk forvet tanıdık bir isim... Everton forması giyen ve daha önce birçok kez gündeme gelen Oumar Niasse, Fatih Terim'in gözdelerinden... Senegalli yıldız Everton'da 11'de şans bulamıyor.
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Listede yer alan diğer isim ise Liverpool'lu Divock Origi... Kendisine kulüp bulamayan Belçikalı yıldız şu an B takımında oynuyor. Yönetim kısa süre içinde bu iki isimle temasa geçerek resmi teklifler yapacak. Sarı-Kırmızılılar bu kez elini çabuk tutmak istiyor.
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FORVETE SON ADAY: JON DADI BÖDVARSSON
Dinamo Kiev'in forveti Biesiedin'i listesine dahil eden Fatih Terim ayrıca bugün oynanacak Jon Dadi Bödvarsson'u da gündemine aldı. Reading'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun ismini scout ekibine veren tecrübeli çalıştırıcı, Fransa-İzlanda maçında Bödvarsson'u izlemelerini istedi.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre 1.90 boyunda, 26 yaşındaki forvet bu sezon Championship'te oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Bu arada Yunaistan-Macaristan maçında ise stoper Vinicius'un izleneceği öğrenildi.
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