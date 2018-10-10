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Sarı-Kırmızılı yönetim, 3 milyon Euro tutarında bonservis bedelinin kasaya girmesi halinde, bunu golcü transferinde kullanacak. Ancak kadrodan stoper eksileceği için, bir de savunmacı takviyesi yapılacak. Gündemdeki 1 numaralı isim de sezon başından beri olduğu gibi, Garry Cahill... Bu sezon Chelsea’de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki savunmacı, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı.