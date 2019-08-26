Evinde 9 maç aradan sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında son anda yediği golle sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda puan kaybı yaşadı. Ligde geçen sezon sahasında oynadığı son 9 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon evindeki ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.
BABEL GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Ryan Babel, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlardaki ilk golünü Konyaspor'a attı. Ryan Babel, sezon öncesindeki hazırlık maçlarında ise 3 kez ağları havalandırmıştı.
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