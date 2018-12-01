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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ise "24 saat önce yapılan bir çağrıyla, bu kadar kısa sürede, bu soğuk havada burada olmak... Galatasaray'a adanmış hayatların böyle bir cevabı olabilir." ifadelerini kullandı.