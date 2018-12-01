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Galatasaray taraftarıyla buluştu

01.12.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi taraftarıyla bir araya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmana 40.541 taraftar katıldı

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    Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluştu.

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    Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadı'nda yaptı. 

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    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre saat 19.05'te başlayan antrenmana 40.541 taraftar katıldı. 

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    Antrenman sırasında stadyumdaki skorbordda, "Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman. Seyici sayısı: 40.541" ifadeleri yer aldı. 

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    Başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dünyada bir ilki yaşıyoruz. Ücretli bir antrenmanı izlemeye bu kadar taraftar katıldı. Bize milyonlarca lira ödeyerek buraya katılan tüm taraftarlara teşekkür ederiz." dedi.

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    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ise "24 saat önce yapılan bir çağrıyla, bu kadar kısa sürede, bu soğuk havada burada olmak... Galatasaray'a adanmış hayatların böyle bir cevabı olabilir." ifadelerini kullandı. 

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