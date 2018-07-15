Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Instagram TV'sinde "Galatasaray ve Milli Takım'dan ayrılış süreçleri"nin yöneltildiği soruyu yanıtladı. Terim'in cevapları şu şekilde:

"Enteresan kelimesini yeterli bulmuyorum, iki olay da birbirinden bağımsız, ayrı olaylar. Burada önemli olan süreci iyi okumak yani o sürece biz nereden geldik. Gerek Galatasaray'da gerek TFF'de. Olayların akışını ve içini iyi okuyun, bence yeter."

"Tüm bu yaşatılanlar, beni daha çok hırslandırdı. Ne yazık ki ülkemizde bilmediğini bilmeyen insanlar, zaman zaman akıl sınırlarını zorlayabiliyorlar. Örneğin karşılanmamış talepleri olanlar, .çıkarlarına veya beklentilerine göre taraf seçenler, varlığımızdan rahatsız olup kendi önünü açmak isteyenler, kraldan çok kralcı olup nasıl olsa olsa kral böyle ister diyenler, nasıl daha iyi ileri giderim, nasıl gündeme gelirim diye sıraya girenler, üstündeki çamur fazla gelip biraz da başkasıyla paylaşmak isteyenler, yanılsama duygusunu yaşam biçimi haline getirenler... Bu saydıklarımı isim vererek de yapabilirdim ama kendi ağzımdan tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Bana yakışmayacağını düşünüyorum. Nasıl olsa üzerlerine alınanlar vardır."

"İZLERİ HALA SAKLI OLAN TRAVMALARI, BİR KENARA BIRAKACAK OLGUNLUK VE TECRÜBEDEYİM"

"Zor bir süreç miydi? Evet zordu. Ben hayatımın hiçbir döneminde, hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten. Ama bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa da uğramadım. Ben sustukça birileri benim yerime konuşur oldu. Televizyona çıkıp konuşanların, mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi! Bu nedenle ne yaşadıysam ben yaşadım. Hiç hata yapmadım' dersem yanlış olur ama ben kendi adıma ders çıkardım. Sorumlu olduğumuz iş, kendi duygu ve düşünceleriniz kadar, başkalarının duygu ve düşüncelerini de yönetmeyi gerektiriyor. O nedenle her zaman olduğu gibi unutmayacağım. İzleri hala bende saklı olan travmaları bir kenara bırakacak olgunlukta ve tecrübedeyim."