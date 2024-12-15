Galatasaray, Trabzonspor karşısında!

OKAN BURUK İLE ŞENOL GÜNEŞ 10. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş'in takımları 7 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar 24 gol atarken, Okan Buruk'un yönettiği ekipler de 7 gol sevinci yaşadı. Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ile, Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.