Galatasaray, Trabzonspor karşısında!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak farkın azalmasını önlemek istiyor. Bordo-mavililer ise kötü gidişe 'dur' deme peşinde...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.
Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.
G.SARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.
3 İSİM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
OKAN BURUK İLE ŞENOL GÜNEŞ 10. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş'in takımları 7 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar 24 gol atarken, Okan Buruk'un yönettiği ekipler de 7 gol sevinci yaşadı. Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ile, Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.
138. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 137 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 183, Karadeniz ekibi ise 153 kez rakip fileleri havalandırdı.
18 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
SADECE EVİNDE KAYBETTİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.
SON 8 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda bordo-mavilileri 5-1, 2-1 ve ikişer kez de 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'la bu süreçte 1-1, 2-2 ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibine bir kez 2-1 mağlup oldu.