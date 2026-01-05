Habertürk
Habertürk
        Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

        Giriş: 05.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:09
        Dev maçın VAR hakemi belli oldu!
        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

        Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.

