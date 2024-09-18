Galatasaray transfere ne kadar harcadı? İbrahim Hatipoğlu açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futboldaki transferlerle ilgili konuştu.

Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, "Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon Euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin Euro.

Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray’ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon Euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro. 4 milyon Euro’ya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır.