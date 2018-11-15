Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.
Takvim'de yer alan habere göre iki kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.
Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Galatasaray da forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'a Eren Derdiyok'u teklif edebilir.
Eren de Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'da gözden çıkarılmış durumda. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi. Yapılacak takas tekliflerine verilecek yanıt merakla bekleniyor.
QUARESMA'YA TALİP VAR
Bir dönem yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, bu kez de ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimlerle gündeme gelecek gibi görünüyor. Yaşanan maddi problemler ve taraftarlar ile oyuncular arasındaki gerginlik, ocak ayında bazı ayrılıklara yol açabilir.
Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkan ve asist sayısı olarak kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Ricardo Quaresma’nın devre arasında ayrılması gündemde.
İlk geldiği 2010 yılında çok başarılı olamayan ancak 2015-2016 sezonundaki dönüşüye birlikte siyah-beyazlı kulüpte 2 şampiyonlu yaşayan Quaresma, Çin kulüplerinin radarına girdi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 17 maça çıktı, 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla dikkatleri çeken Quaresma için Çin’den 2 kulüp teklif getirdi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çin ekibi, Quaresma’ya ise yıllık 6 milyon Euro ücret teklif etti. Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde Vodafone Park’ta Genk ile oynanan maçta protesto edilmiş ve taraftarlarla tartışmıştı. Maç sırasında taraftarlara sus işareti yaptığı görülen Quaresma, “Bana da tepkiler vardı bunlar normal. Tecrübeli oyuncuyum ve bunları kaldırabilirim. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım, sonra geri geldim. Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini tekrar orantılı bir şekilde yansıtsınlar” ifadesini kullanmıştı.
Ricardo Quaresma’nın bir diğer talibi ise yine Uzak Doğu’dan. Çin ekiplerinden Hebei China Fortune da Portekizli yıldızı transfer etmek istiyor. Bir dönem Ersan Adem Gülüm’ün de formasını giydiği Çin ekibi, bu konuda nabız yokladı. Quaresma’nın ocak ayında son kararı vereceği ve ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
PLANLARI VIDA BOZDU!
Transfer bütçesini Vida'nın satışına bağlayan Beşiktaş yönetimi, Arsenal'in 12 milyonluk teklifine 'Ospina'yı da isteriz' yanıtı verdi. Ada ekibi masadan kalkınca, transfer planları altüst oldu. Akşam gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntının nedeninin sezon başında yapılması planlanan transferlerin zamanında gerçekleşmemesi olduğu dile getiriliyor.
Sezon başında yaşanan ilginç bir gelişmenin siyah-beyazlı yönetiminin tüm transfer planlarını altüst ettiği ortaya çıktı. Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaşlı idareciler, sezon başında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Hırvatistan forması altında harika bir performans sergileyen Domagoj Vida'yı satarak transfer bütçesini oluşturma kararı almıştı.
ELİNİ KOLUNU BAĞLADI
Birçok takımın radarında olan Vida için en ciddi teklif Arsenal’den geldi. Ada temsilcisi, Hırvat stoper için siyah-beyazlı ekibe 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. O dönemde kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş, Arsenal’in bu teklifine ‘12 milyon ile birlikte Ospina’yı isteriz’ yanıtını verdi. İngilizler bu yanıt sonrası masadan kalktı.
Diğer taliplerin teklifleri Arsenal’in teklifinin yanına bile yaklaşmayınca yapılacak transferler konusunda gecikmeler yaşandı. Yaşanan bu aksilikler teknik direktör Şenol Güneş’in sezon başında elinin kolunun bağlanmasına neden oldu.
PEKTEMEK'E SÜPER LİG'DEN TEKLİF VAR
Beşiktaş'ta yönetim bu sezon 7. yılını geçiren Mustafa Pektemek'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. 30 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında transfer listesine koymayı planlayan Siyah-Beyazlılar'a, jet teklif geldi!
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rizespor'un deneyimli golcü için menajerler aracılığıyla Kara Kartal'a transfer önerisinde bulunduğu ifade edildi.
Çaykur Rizespor'un başındateknik direktör Okan Buruk bulunurken, Karadeniz temsilcisi topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
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