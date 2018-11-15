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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Çin ekibi, Quaresma’ya ise yıllık 6 milyon Euro ücret teklif etti. Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde Vodafone Park’ta Genk ile oynanan maçta protesto edilmiş ve taraftarlarla tartışmıştı. Maç sırasında taraftarlara sus işareti yaptığı görülen Quaresma, “Bana da tepkiler vardı bunlar normal. Tecrübeli oyuncuyum ve bunları kaldırabilirim. Ben bu kulüpten bir kere ayrıldım, sonra geri geldim. Fazlalık bensem, sorun bensem tekrar ayrılabilirim. Tepkilerini tekrar orantılı bir şekilde yansıtsınlar” ifadesini kullanmıştı.