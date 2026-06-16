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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Wilfried Singo'nun bonservisini belirledi!

        Galatasaray Wilfried Singo'nun bonservisini belirledi!

        Galatasaray'ın küresel vitrinde parlamasını dört gözle beklediği sağ beki Wilfried Singo, Dünya Kupası sahnesine muazzam bir giriş yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Fildişi Sahili formasıyla Ekvador karşısında iyi performans sergileyen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, yaptığı asistle hem takımına zaferi getirdi hem de Avrupa devlerinin iştahını kabartarak sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.

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        Fildişi Sahili’nin Ekvador’u 1-0’lık skorla dize getirdiği turnuvanın açılış mücadelesinde sahne Singo'nun oldu.

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        Maça stoperde başlayan ancak devamında sağ beke geçen Singo galibiyeti getiren tek golün asistine imzasını atarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

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        Turnuva öncesinde de birçok talibi bulunan Singo'nun bu başlangıcı Galatasaray yönetiminin elini fazlasıyla güçlendirdi.

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        Sarı-kırmızılı kurmaylar, turnuva boyunca değerini katlaması beklenen fırtına bek için bonservis çıtasını netleştirdi.

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        Galatasaray, kapıyı çalmaya hazırlanan kulüplere karşı 50 milyon Euro'luk net bonservis hedefine artık çok daha emin adımlarla ilerliyor.

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