Galatasaray Xhaka ile görüştü!
Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar Granit Xhaka'nın babası ve menajeriyle geçen hafta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray gelecek sezon için de kolları şimdiden sıvadı.
Transferleri genellikle son günlerde yapması nedeniyle eleştiriler toplayan sarı-kırmızılılar bu sefer düğmeye erkenden bastı.
Galatasaray yönetimi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirebilecek bir kadro oluşturmak istiyor.
Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen ve İsviçre Milli Takımı’nın kaptanı Granit Xhaka’yı renklerine bağlamak istiyor.
Oyuncu kanadıyla ilk olarak devre arasında temas kuran sarı-kırmızılılar geçen hafta kritik bir zirvede tekrar bir araya geldi.
Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili menajeri Mehmet Eser’in 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldiği öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun babası, yetkili menajer Mehmet Eser ve Galatasaraylı yetkililer, Dursun Aydın Özbek’in Gayrettepe’deki otelinde bir araya geldi.
Xhaka’nın Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ancak önce Şampiyonlar Ligi’ne kalınması gerektiği ifade edildi.
32 yaşındaki orta sahanın uluslararası haklarının babası Ragip Xhaka’da olduğu da öğrenildi.