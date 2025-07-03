Galatasaray, Yakup Sekizkök'le uzattı
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi uzatıldı.
Giriş: 03.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:03
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yola devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024 Şubat'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan 45 yaşındaki başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Sekizkök yönetiminde geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.
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