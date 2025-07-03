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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Yakup Sekizkök'le uzattı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Yakup Sekizkök'le uzattı

        Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 20:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 20:03
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        Galatasaray, Yakup Sekizkök'le uzattı!
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        Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yola devam edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2024 Şubat'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan 45 yaşındaki başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Galatasaray, Sekizkök yönetiminde geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

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