Tecrübe ve yüksek mücadele inanmışlığı da ortaya koyuyor…

Galatasaray kendi sahasında oynadığı en iyi maçlardan birini 3 golle süslemeyi başardı…
Şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, kupa maçında berabere kaldığı Malatyaspor’u bu kez zorlanmadan, pozisyon vermeden “güle oynaya” yendi…
Golcüler biraz daha dikkatli ve son vuruşları iyi yapabilseler skor çok daha farklı olabilirdi…
İki penaltı vuruşunu ağlara gönderen Diagne, iki net gol vuruşunu da dışarı attı. Önceki maçlarına oranla daha istekli ve oyunun içerisinde olan Diagne tam olarak yüksek performansını gösteremedi…
Penaltıdan da olsa attığı 2 gol bu oyuncunun moralini yükseltme adına önemliydi. İkinci penaltıyı Belhanda’nın atmak istemesi bir soruyu da akla getiriyor. Karşılaşma öncesi, bu tür vuruşların kimler tarafından atılacağı belirlenir. Sanırız buna rağmen Belhanda’nın topun başına gitmesi ve arkadaşları tarafından uzaklaştırılması ilginçti…
TEK EKSİK ŞUTTU..
Malatyaspor karşısında oynanan güzel oyunun tek eksiği şut sayısının eksikliğiydi. Ceza sahasına girişte sorun yaşamayan Sarı-Kırmızılılar şutu atmak yerine düşünme konusunda bile kıtlık yaşadılar…
3 golle kazanılan maçın ortaya çıkan yıldızları vardı mutlaka. Orta alan oyuncuları bir fark koydular elbette. Ancak, bir savunma oyuncusu vardı ki, maçın yıldızı olmakla kalmadı. Takımı ateşleyen bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Sol bek oynayan Linnes, sürekli atakların içerisinde olmakla birlikte, yarattığı penaltı ve attırdığı ikinci golle gecenin yıldızı olmayı çok fazlasıyla hak etti…
Bir cümle ile Malatyaspor’dan söz etmek gerekirse, inanılmaz kötü oynadılar. Top tutmayı, arka arkaya 3 pas yapmayı beceremediler. Maç süresince yalnızca iki pozisyonları vardı. Tarihi bir fark yemedikleri için şanslıydılar…
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