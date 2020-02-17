Ocak 2014'te Galatasaray altyapısına transfer edilen ve son 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı terleten Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı! Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mustafa Kapı'nın sözleşme teklifleri reddettiği belirtildi.

Galatasaray'ın dışında Milli Takım'ın da alt yaş kategorilerinde forma terleten genç futbolcu, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyordu. Geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde ligde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GEÇEN GÜNLERDE "ÖNCELİĞİM GALATASARAY" DEMİŞTİ

Mustafa Kapı geçen günlerde TFF'nin dergisi Tam Saha'ya röportaj vermiş ve "Önceliğim Galatasaray. Bu takım bana 16 yaşında forma verdi. Galatasaray'a hizmet edip, sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun… Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.

Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.

Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

14 YAŞINDAYKEN HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Futbola 11 yaşında Denizlispor'da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in beğenisini kazandı.

Riekerink'in 2016'da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016'da Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımın farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 200 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 70'in üzerinde gole imza attı.