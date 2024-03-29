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        Galatasaray Yönetimi, Kahramanmaraş’ta iftarda bir araya geldi

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Nef Vakfı ile Kahramanmaraş'ta inşa ettiği ve Ramazan ayı boyunca iftar verilen konteyner kenti, bağışçılarla birlikte ziyaret ederek depremzede vatandaşlarla iftar programına katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:28
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        G.Saray Yönetimi iftar için Maraş'ta!
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        “Bu Destek Hiç Bitmeyecek” sloganıyla kurulan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı’ndaki konteyner kentte iftar organizasyonu düzenlendi.

        İftar organizasyonu için Kahramanmaraş’a giden Başkan Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Kahramanmaraş çarşıda esnaf ziyareti yaptı. Sarı-kırmızılı heyet, ardından iftar organizasyonu için Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı’na gitti. Başkan Özbek, iftar öncesinde depremzede vatandaşların evlerini de ziyaret etti.

        Ziyarette Galatasaray Televizyonu Youtube kanalına konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi:

        “Kahramanmaraş’ta izlerimiz var. Deprem sonrası burada faaliyetimiz oldu. Konteyner kent yaptık şimdi kalıcı konut yapıyoruz. Kahramanmaraş insanı başka. Çok büyük ilgi gösteriyorlar, burada bir sevgi seli var. Dolayısıyla ben de onların elini sıkıyorum, onlara sarılıyorum. Onların da bu acıyı unutmaları için mümkün olan her türlü desteği vereceğiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın.”

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        "GALATASARAY'IN ELİ HEP BURADA"

        İkinci Başkan Metin Öztürk ise, “Birlikte 1905’in özü bu destek. Deprem dönemi herkesin hassasiyetinin daha yüksek oluyor. Daha sonra doğal olarak insanların kendi yoğunlukları gündeme geliyor. Başkanımızın liderliğinde Birlikte 1905 “Bu destek hiç bitmeyecek” diyerek buraya kadar getirdik Nef Vakfı ile beraber. Galatasaray’ın eli hep burada. Galatasaray sadece bir spor kulübü değil aynı zamanda üyeleri, sporcuları, taraftarları ile beraber Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu da gösterdi. Ramazan kutsal bir aydır. Buradaki dostlarımızla beraber iftar yapacağız. Umarım en kısa zamanda kalıcı konutlar da faaliyete geçer” dedi.

        Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da, “1 seneden fazla oldu. Her zaman ikinci bölgemiz burası. Fırsat buldukça her fırsatta geliyoruz. Ramazan ayında da buradayız. Bu yarayı hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerin ardından başkan Özbek ve yönetim kurulu üyeleri depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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