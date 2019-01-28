Galatasaray'da transfer çalışmaları için seferberlik ilan edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, gece-gündüz çalışıyor. Kulübün sosyal medya hesaplarından gece 02:14'te bunu doğrulayan bir paylaşım geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler ve Fatih Terim ile teknik ekibin bulunduğu toplantıdan fotoğraflar yayınlandı. "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." mesajı paylaşıldı.

Fotoğrafta yer alan beyaz tahtanın bulanıklaştırdığı görüldü. Tahtada transfer listesindeki futbolcuların yazdığı tahmin ediliyor.