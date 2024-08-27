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        Galatasaray - Young Boys | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Young Boys maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk ediyor. Tarihinde 18. kez Devler Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'a iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılıların 1 farklı galibiyet alması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyette ise Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:53
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor.

        SAAT: 22.00

        HAKEM: Espen Eskas

        YAYIN: TRT 1

        STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Batshuayi, Kerem A., Icardi.

        Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro.

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        GALATASARAY NASIL TURLAR?

        Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

        İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

        İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

        Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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        ABDÜLKERİM BARDAKCI VE OKAN BURUK CEZALI

        Galatasaray'da ilk müsabakada kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı bu müsabakada forma giyemeyecek.

        Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçı sonrasında UEFA Disiplin Komitesi'nden iki maçtan men edilen Okan Buruk da karşılaşmada tribünde olacak.

        GALATASARAY DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI

        Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde dört resmi maça çıktı.

        Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.

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        Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı beş hazırlık maçında ise iki galibiyet, üç yenilgi yaşadı.

        HEDEF 18. KEZ DEVLER LİGİ'NE KALMAK

        Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

        Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

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        "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

        Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.

        İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ

        Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

        Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

        SAHASINDA KAYBETMİYOR

        Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

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        Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla temsilcisini mağlup ettiği ülke İsviçre (6). Young Boys ile ilk kez bu sezon eşleşen sarı-kırmızılılar, daha önce İsviçre takımlarını konuk ettiği sekiz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 1B).
        • Bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Young Boys'un (2G 1B), temsilcileriyle 4+ kez karşılaşıp yenilgi almadığı sadece iki ülke bulunuyor: Slovakya (3G 1B) ve Ermenistan (3G 1B).
        • Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 ön eleme eşleşmesi oynayan takımlar arasında tur atlama yüzdesi en yüksek takım Galatasaray (%88; 14/16).
        • Avrupa kupalarında ilk maçını kazandığı son dokuz çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam etmeyi başaran Young Boys, bu şekilde elendiği son eşleşmeyi 2010/11 UEFA Kupası son 32 turunda Zenit karşısında yaşadı.
        • Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son dokuz çift ayaklı eleme turunun sadece birini geçebilen Galatasaray, bu süreçte sadece 2007/08 UEFA Kupası ilk turunda eşleştiği Sion'u eleyebildi.

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