Galatasaray - Young Boys | CANLI YAYIN
Galatasaray - Young Boys maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk ediyor. Tarihinde 18. kez Devler Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'a iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılıların 1 farklı galibiyet alması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Beraberlik ve mağlubiyette ise Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Espen Eskas
YAYIN: TRT 1
STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Batshuayi, Kerem A., Icardi.
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GALATASARAY NASIL TURLAR?
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.
İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
ABDÜLKERİM BARDAKCI VE OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray'da ilk müsabakada kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı bu müsabakada forma giyemeyecek.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçı sonrasında UEFA Disiplin Komitesi'nden iki maçtan men edilen Okan Buruk da karşılaşmada tribünde olacak.
GALATASARAY DÖRT RESMİ MAÇ YAPTI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde dört resmi maça çıktı.
Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.
Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı beş hazırlık maçında ise iki galibiyet, üç yenilgi yaşadı.
HEDEF 18. KEZ DEVLER LİGİ'NE KALMAK
Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.
Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.
İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ
Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.
Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.
SAHASINDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.