Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı yazar yorumları

2. gol için Berkan, Mertens, Kerem ile yakalanan fırsatlar kaçınca Zalgiris maçın son anlarına kadar oyunun içinde kaldı. Ancak Galatasaray oyun disiplininden hiç taviz vermedi. Çok ekstra bir sürate sahip Oyewusi’nin kendi çabası ile götürdüğü ve Muslera’nın tecrübesini konuşturarak çıkardığı pozisyon haricinde de rakibine şans tanımadı. Henüz bu takıma seviye atlatacak yıldızlar sahne almasa da Galatasaray sakin ve kararlı görüntüsü ile haklı bir galibiyet aldı. Maçın yıldızı ise jeneriklik bir gol ile turu getiren Mertens oldu.

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Evren Turhan (Takvim): Galatasaray, Zalgiris ile oynadığı rövanş maçına müthiş bir taraftarın önünde çıktı. Rakip, Galatasaray'ın kalitesinde değil ama koşan, mücadele eden bir takımdı. Maçta da zaten Cimbom, üçüncü bölgede basarak, rakibini ceza sahasına kadar itti. İlk 20-25 dakika üretkenlik konusunda sıkıntılar çekti.

Özellikle Barış ve Halil çok fazla top ezdi. Ceza sahası içine Galatasaray çok fazla oyuncu ile giremedi. Angelino iyi ortalar yapıyor ama fizik olarak tam hazır değil. Mertens'in müthiş vuruşuyla Galatasaray aradığı golü buldu. Oyunun tek hakimi Galatasaray'dı ama rakibine 2 tane yüzde yüz pozisyon verdi. Rakip, bunu iyi kullanamadı. Kalite eksikliği yaşadılar.