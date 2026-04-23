        Galatasaray–Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray–Gençlerbirliği maçı skoru, maç sonu ve maç özeti

        Galatasaray–Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Başkent ekibine yarı finali getiren golleri Fıratcan Üzüm ve Traore kaydetti. İşte Galatasaray–Gençlerbirliği maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:07 Güncelleme:
        1

        GalatasarayGençlerbirliği maçı kaç kaç bitti aramaları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması sonrasında hız kazandı. Tek maç eleme usulü oynanan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar yarı finale yükselmek isterken, başkent temsilcisi sürpriz peşindeydi. Futbolseverler ise “Galatasaray–Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?” sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray–Gençlerbirliği maçı hakkında tüm detaylar...

        2

        GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, rakibine 2-0 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti. Başkent ekibine yarı finali getiren golleri Fıratcan Üzüm ve Traore kaydetti.

        3

        BU SEZONKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        4

        RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        5

        KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

        6

        G.BİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

        Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK'dan "Sıfır Gecikmeli Yargı" adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!