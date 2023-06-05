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Galatasaraylı futbolcular mutluluklarını anlattı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular sevinçlerini Anadolu Ajansı mikrofonlarına anlattı. İşte şampiyon takımın oyuncularının sözleri...

Galatasaraylı futbolcular mutluluklarını anlattı!
AA

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen sarı-kırmızılı takım, 37. hafta müsabakasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Derbinin ardından düzenlenen törenle kupasına kavuşan Galatasaraylı futbolcular AA muhabirine açıklamada bulundu.

Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, "Çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Çok güzel kutlamalar oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiden yeni sezon için hazırlıklara başladık." dedi.

OKAN KOCUK: ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERDİK

Kaleci Okan Kocuk, iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Fenerbahçe derbisini kazanmamız da çok önemliydi. Sezonu çok iyi bir şekilde tamamladık. İnanılmaz seriler yakaladık. Sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Bugün de sahada şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Çok mutluyum. Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Okan kariyeriyle ilgili, "Sözleşmem sona erdi. Bugün son kez Nef Stadı'na çıktım. Gönül ister ki uzun yıllar burada kalayım ama oynamak istiyorum. Oynayarak bir şeyler başarmak, yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Bunu oynayarak gösterebilirim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da rekabete girdiği kaptan Fernando Muslera'nın çok önemli bir kaleci olduğunu aktaran Okan, "Muslera, Galatasaray'a gelmiş en iyi kalecilerden biri. Onunla rekabet etmek çok güzeldi." şeklinde görüş belirtti.

EMRE TAŞDEMİR: ÇOK MUTLUYUM

Sol bek Emre Taşdemir, şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kutlamalara hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafıyla çıkan Emre, "Çok mutluyum. Bu benim ikinci şampiyonluğum. Bu şampiyonluk benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Rahmetli kardeşim Ahmet Çalık, vefat etmeden bir gün önce bana, 'Gelecek sezon oynayacaksın, kendini göstereceksin.' diye mesaj attı. Oynadığım için mutluyum. O da beni bir yerlerde izliyordur. O yüzden çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Emre, kendi performansıyla ilgili, "Sezon başı kampını kaçırdım. Takıma geç dahil oldum ama forma şansı geldiğinde elimden geleni yaptım. Sonuçta takım olarak şampiyonluk kazandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

AKMAN AİLESİNİN BÜYÜK GURURU

Futbol direktör yardımcılığını yürüten eski futbolcu Ayhan Akman,

Sezon başında tümüyle yenilenen bir kulüp ve takım olduğunu vurgulayan Akman, "Camianın üzerinde bir önceki sezonun travması vardı. Çok güzel bir birliktelik oluştu. Herkes gece gündüz çalıştı ve güzel bir ekip kuruldu. Çok karakterli oyunculara sahibiz. Herkes canını dişine taktı. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yeni sezonun çalışmalarına da başladık." diye konuştu.

Akman, A takımla çalışan oğulları Hamza ve Efe ile ilgili, "Galatasaray'ın 18. şampiyonluğunu Kadıköy'de çocuklarımla beraber kupayı kaldırdık. Onlar o zaman çok küçüktü. Şimdi yeni yeni geliyorlar. 23. şampiyonlukta onların da katkıları var. Çok ayrı bir gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Akman, kariyerli futbolcularla çalıştıklarını belirterek, "Bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Her gün kendimizi geliştirdik. Bunun sonucunda da şampiyonluk aldık." şeklinde görüş belirtti.

"Kadromuzda inanılmaz tecrübeli ve kaliteli yıldızlar var." diyen Efe Akman ise "Onlardan bu sezon çok şey öğrendik. Babamın şampiyonluğunu yaşadık ama oyuncu olarak şampiyon olmak ayrı bir duygu." değerlendirmesini yaptı.

Hamza ve Efe, önce babaları Ayhan Akman'ı ardından da Hırvat yıldız Luka Modric'i idol olarak gördüklerini dile getirdi.

KUTLAMA CEMİYET'TE DEVAM ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu, Galatasaray Cemiyeti'nde kutlandı.

Töreninin ardından yönetim kurulu, şampiyonluk kupasını Levent'teki cemiyet lokaline getirdi. Kutlamalar sırasında büyük bir coşku yaşandı.

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