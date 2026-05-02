Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, Samsunspor maçının 63. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 63. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Günay’ı maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Mücadelenin 66. dakikasında Leroy Sane’nin yerine oyuna kaleci Batuhan Şen dahil oldu. 27 yaşındaki kaleci böylece kariyerinde ilk kez Galatasaray A Takımı ile maça çıktı.