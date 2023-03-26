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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, Fenerbahçe sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte gündem yaratan o sözler...

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  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euroya Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a flaş açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan yıldızın sözlerinden satır başları...
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: 30 milyon euro serbest kalma madden var. Juventus ve Milan'la adın anılıyor. Yakında İtalya'ya dönebileceğini düşünüyoruz, yanılıyor muyuz?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Zaniolo: Hemen bunu mu konuşalım? Kimse geleceği bilmiyor. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Fenerbahçe'nin size daha fazla para teklif etmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğiniz doğru mu?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "F.BAHÇE TEKLİF YAPTI AMA G.SARAY'A SÖZ VERMİŞTİM"

    Zaniolo: Doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Türkiye'ye gitmekte tereddüt ettiniz mi?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "OLIVEIRA VE MANCINI İLE KONUŞTUM"

    Zaniolo: Hayır, sahaya geri dönmem gerekiyordu. Bu yüzden Roma'da birlikte oynadığım Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel ve ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da iyi olacağını söyledi ve gitmemi tavsiye etti. Haklıydı.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Neden şu anda İtalya Milli Takımı'nda değilsin?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "ULUSLAR LİGİ FİNALLERİNDE OYNAMAK İSTİYORUM"

    Zaniolo: Çünkü 3 ay oynamadım ve çalışmam gerekiyor. Mancini'nin yardımcısı Salsano ile konuştum, sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğum zaman işlerin otomatik olarak düzeleceğini söyledi. Uluslar Ligi finallerinde oynamak istiyorum. Milli takımı çok seviyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Roma taraftarları tarafından "hain" olarak görülüyorsun. Düşüncelerin neler?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "BANA 'HAİN' DENMESİ ÇOK KÖTÜ"

    Zaniolo: Bu beni çok üzüyor. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Roma taraftarları ile sorun yaşadın ve takımdan ayrıldın. Ayrılık sürecini anlatır mısın?
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Zaniolo: Tutulmayan sözler üzerine saatlerce konuşabilirim. Benim bir yıldız olduğumu söylediler ama sadece bir sermaye olarak görüldüm. İki yıl boyunca yeni sözleşmenin hazır olduğu söylendi. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Geçen yıl ocak ayında kazandığımdan biraz daha fazlasına Roma'ya imza atardım. Çünkü Roma'da iyiydim ve finansal fair play sorunları olduğunu biliyordum. Ama bu kadar konuşmadan sonra bıktım. Eğer vedamı düşünmek zorundaysam, başkalarının da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "SADECE G.SARAY VE BOURNEMOUTH YOKTU"

    Aslında transfer döneminde sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu. Ama İngiliz ekibini kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar bunu benden çıkardı.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    "BENİ TAKİP EDİP EVİME GELDİLER"

    Bazı taraftarlar beni arabayla takip etti, bazıları evime geldi. Ailem ve ben korktuk ve yalnız hissettik. Konuşamadığınız öfkeli insanlardı. O günlerde kötü mesajlar da geldiği için cep telefonumu da kapattım.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Neredeyse tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söyledier ve sonra benimle vedalaşmadılar bile.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı!

    Soru: Jose Mourinho ile ilişkiniz nasıldı?

    "MOURINHO BANA ÇOK ŞEY VERDİ"

    Zaniolo: O harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynamaya zorladı. Elbette, yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ve ben değildim. Dört ya da beş yıl sonra onunla çalışmak isterdim ama yine de bana çok şey verdi.

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