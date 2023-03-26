Soru: Jose Mourinho ile ilişkiniz nasıldı?

"MOURINHO BANA ÇOK ŞEY VERDİ"

Zaniolo: O harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynamaya zorladı. Elbette, yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ve ben değildim. Dört ya da beş yıl sonra onunla çalışmak isterdim ama yine de bana çok şey verdi.