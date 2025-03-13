Galatasaraylı taraftarlardan VIP koltuk tepkisi!

Galatasaray Spor Kulübü, 2025-26 sezonu öncesi VIP koltuk fiyatlarını yenilerken, dört kategoride de ortalama yüzde 58'lik zam yapılması taraftarların büyük tepkisini çekti.

Geçen sezona kıyasla önemli ölçüde artan fiyatlar, özellikle ekonomik zorlukların devam ettiği bu dönemde taraftarlar tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

2024-25 sezonunda 165 bin TL olan klasik kategorinin fiyatı 260 bin TL'ye, 180 bin TL olan lüks kategorinin fiyatı ise 280 bin TL'ye yükseltildi.

Delüks kategorisi, geçen sezon 190 bin TL iken bu sezon 300 bin TL olarak açıklandı. Premium kategoride ise 220 bin TL'den 350 bin TL'ye yüzde 59'a varan bir artış yaşandı. Bu zamlar, taraftarlar arasında büyük bir tartışma yarattı. REKLAM Taraftarlar ve kulüp genel kurul üyeleri, son dönemdeki isabetsiz transferler ve yüksek maliyetlerin bedelinin taraftara ödetildiğini savunarak yönetimi eleştirdi. Taraftarların bir bölümü, yüzde 58'lik zammın döviz kuru ve enflasyon artışının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.