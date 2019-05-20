Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray'da Selçuk İnan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne açıklamalarda bulundular. İşte 3 yıldızın sözleri:

SELÇUK: GALATASARAY'IN OLDUĞU YERDE UMUT VARDIR

"Şükürler olsun bugün de şampiyonuz, taraftarımıza teşekkürler. Her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Bugün de onları gururlandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Belki kolay değil ama iki kupayı da kazandık. Çok emek verdik, çok çalıştık. İyi bir takımız. Birlik beraberlik içerisinde iyi çalıştık. Herkes birbirine sahip çıktı. Neticesinde de iki kupa kazandık. Çok mutluyuz emeğimizin karşılığını aldığımız için. Taraftarlarımıza armağan olsun. (Fatih Terim'in "8 de kapanır, 18 de" açıklamasıyla ilgili) Hocanın dediği gibi Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır. Bunu en iyi yansıtan da hocamız. 8 puan çok önemli değildi. İnandığınız şeyin arkasından giderseniz, bugünkü gibi şampiyonluk kazanırsınız. Bugüne kadar Galatasaray bunu birçok kez yaptı. Bugün de yaptı, büyüklüğünü gösterdi. Takımdaki geleceğimle ilgili önümüzdeki günlerde bunla ilgili açıklama yapacağım. Bugün şampiyonluğu kutlayalım, tadını çıkaralım. Dediğim gibi tüm taraftarlarımıza armağan olsun."

FEGHOULI: ELHAMDÜLİLLAH, ÇOK MUTLUYUM



"Elhamdülillah. Çok mutluyum. Uzun sezon, zor sezon. Çok mutluyum. Çok şanslı bir adamım. Tüm Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. Allah'a teşekkür ederim."

DIAGNE: ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR HAYAL

"Açıkçası çok mutluyum. Bunu tarif edecek kelimeler de bulamıyorum. Hem kupayı aldık, hem de şampiyon olduk, hem de gol kralıyım. Bunun için hem mutluyum, hem de çok gururluyum. Şampiyonlar Ligi bir hayal. Ona da bir hazırlık süreci var. Ondan önce Afrika Kupası'nda oynayacağım, sonra dinlenmek gerekiyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz."