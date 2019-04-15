Game of Thrones 8. final sezonu dün akşam izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı 7 sezonla tüm dünyada fırtınalar estiren Game of Thrones'ın Türkiye'de de hatrı sayılır bir izleyici kitlesi var. Demir tahta kimin oturacağı kadar, ak gezenlerle yaşanacak büyük savaş da büyük merak konusu olan dizide 8. sezon ilk bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Peki Game of Thrones Türkiye'de nasıl izleniyor? Game of Thrones hangi kanalda yayınlanıyor?

GAME OF THRONES 8. SEZON 1. BÖLÜM YAYINLANDI

Game Of Thrones 8. sezon final olarak sezonu olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Game Of Thrones 8. Final sezonu fragmanından sonra dizinin yayınlanacağı tarih merak ediliyordu. Game Of Thrones 8. sezon ilk bölüm 14 Nisan tarihinde yayınlandı. Türkiye saati ile ABD'de saat 21.00'da yayınlanan dizi Türkiye'de 04.00'da yayınlandı.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk beIN Series SCI-FI, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınıyor.

SON SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.

GAME OF THRONES ‘SPOILER’LARI NASIL ENGELLENİR?

Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde. Twitter’da, yeni sezonla ilgili sürprizi bozan herhangi bir ipucuna denk gelme korkusu, diğer bir deyişle Game Of Thrones spoiler’ları nasıl engellenir? İşte cevabı...