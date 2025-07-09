Gamze Keçeli'nin Bodrum tatili
2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli, Bodrum Cennet Koyu'nda demirleyen bir teknede denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi
Giriş: 09.07.2025 - 08:42 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:42
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; emekli manken Gamze Keçeli, Bodrum'da tatil yapıyor.
Tekne tatilini tercih eden Gamze Keçeli, Cennet Koyu'na demirleyen teknede objektiflere yansıdı.
Siyah bir mayo giymeyi tercih eden Gamze Keçeli, gün içinde bol bol güneşlendi.
Gamze Keçeli, bir süre sonra sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. O anları objektiflere böyle yansıdı.
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