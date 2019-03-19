Karar çıktı

DHA'nın haberine göre, özel hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda Kılıç, Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. Kılıç'ın aracına binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

ARKA KOLTUKTAN YOLA FIRLADI

İlayda Kılıç'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, sonra da taklalar atarak yola savruldu. Kazada aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda Kılıç ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı.

Sürücü İlayda Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İlayda Kılıç, şikayetçiler Gamze Yılbaş'ın babası İsmet Yılbaş, Döndü Bora ve taraf avukatları katıldı.

"İHMAL VE ŞIMARIKLIK"

Baba Yılbaş, kızının 2 yıldır toprak altında olduğunu belirtti. İsmet Yılbaş, sanık avukatının, emniyet kemerini takmadığı için kızının hayatını kaybettiğini savunduğunu belirterek, "Bu olay disiplinsizlik, ihmal ve şımarıklık yüzünden meydana geldi. Emniyet kemeriyle alakası yoktur. Arka tarafta hiçbirimiz kemer takmıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Ailenin avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise sanığın arkadan gelen korna sesleri üzerine şerit değiştirdiği yönündeki beyanına katılmadıklarını belirterek, "Dosyada buna yönelik hiçbir delil yoktur. Kamera kayıtlarında da bu husus görülmemektedir. Tanık Yaren Su Ş. beyanında önce kemer taktığını, daha sonra çıkardığını söylemiştir. Kemer tek başına etkili olsaydı, Yaren Su'nun da bu kazada ağır yaralanmış olması gerekirdi. Kusur durumunda bu hususların göz önünde bulundurulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme, sanık İlayda Kılıç'ı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçu'ndan önce 4 yıl hapse mahkum etti. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı yarı oranında artırarak 6 yıla çıkardı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi. Sanığın sürücü belgesine de 3 yıl süreyle el konuldu.



Taraflar, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.