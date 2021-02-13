Gara darmadağın! 42 terörist etkisiz! 0:00 / 0:00

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen harekatla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İHA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye ulaştı. Harekatın aralıksız sürdüğü bildirildi.