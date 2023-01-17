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Haberler Para Bankacılık Garanti BBVA mobilden tüm hareketler görüntülenebilecek
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Garanti BBVA mobilden başka bankalardaki hareketler görüntülenebilecek

Garanti BBVA müşterileri açık bankacılık kapsamında başka bankalardaki hesaplarını ve POS hareketlerini Garanti BBVA Mobil’den görüntüleyebilecek. Ayrıca bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri de başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek tutarlarını Garanti BBVA Mobil ve İnternet’ten görebilecekler

Garanti BBVA mobilden tüm hareketler görüntülenebilecek
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Garanti BBVA müşterileri, yasal mevzuattaki düzenlemeyle gündeme gelen Açık Bankacılık kapsamında, başka bankalardaki hesap bilgilerini artık Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden takip edebilecek. Farklı bankalarda hesapları olan ve birden fazla hesabı yönetmek zorunda kalan müşteriler, bu hizmet sayesinde hesap bakiyelerini ve hesap hareketlerini ayrı ayrı kullanıcı bilgisi ve parola girmeye gerek kalmadan kontrol edebilecek. Garanti BBVA aynı zamanda, müşterilerine diğer banka hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirebilme imkânı sunuyor.

Ayrıca bankanın esnaf, KOBİ ve ticari müşterileri de başka banka üye işyeri/POS hareketlerini ve hesaba geçecek tutarlarını Garanti BBVA Mobil ve İnternet’ten görebilecekler. Müşteriler, POS hizmetiyle muhasebe bilgilerine erişip, tüm işlem özetlerini alabilecek. Böylece zamandan tasarruf ederek nakit akışlarını daha verimli şekilde yönetebilecek ve finansal durumlarını kolaylıkla tek bir ekrandan takip edebilecekler.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Dijital dönüşümün etkisi ve regülasyonda gerçekleşen değişikliklerle sektörü önemli bir noktaya taşıyacak olan Açık Bankacılık süreçleri hız kazandı. Açık bankacılıkla verinin demokratikleşmesi sağlanıyor. Finansal verilerini tek çatı altında toplamak isteyen müşteriler farklı kurumlardaki hesaplarını görüntüleme ve yönetme kolaylığına sahip olacak. Eski dünyamızda hesap hareketlerimize, bakiyemize bakmak ve para transferi yapmak için her bir bankanın kendi uygulamasına giriş yapmamız gerekiyordu. Ancak yeni dünyada, artık tek bir uygulama üzerinden tüm hesap detaylarına ulaşma fırsatına sahibiz. Bu gelişme hem bireysel hem tüzel müşterilerimize daha iyi bir deneyim, zamandan tasarruf ve mali durumlarını daha kolay takip edebilme fırsatı sağlıyor. Ayrıca firmalar farklı bankalara ait POS hareketlerini bir arada görme imkânını elde ediyor. Garanti BBVA olarak, hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimize kanal, zaman ve mekân bağımsız şekilde hareket edebilecekleri, geniş bir hizmet setini içerecek açık bankacılık servisleri sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başka kurumlardaki hesaplarını görüntüleyebilme ve bu hesaplardan da para transferi gerçekleştirmeyle başlayan bu yeni dönemin, önümüzdeki yıllarda diğer finansal ürün ve işlem setleriyle daha geniş bir vizyona doğru ilerlemesini bekliyoruz.” dedi.

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