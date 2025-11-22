Garanti BBVA’da üst düzey görev değişikliği

Bu gelişmeye bağlı olarak, Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

Kariyerine Ernst & Young İstanbul Ofisi’nde başlayan Kemal Atıl Özus, Akbank’ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank’ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kemal Atıl Özus, bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübeye sahip.