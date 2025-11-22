Habertürk
Habertürk
        Garanti BBVA'da üst düzey görev değişikliği - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA’da üst düzey görev değişikliği

        Garanti BBVA'ya 1990 yılında katılan ve uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra en son Finans ve Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın Güler bankadan ayrılıyor. Bankadan yapılan açıklamada; 'mevcut görevinden ayrılan Güler, önümüzdeki dönemde çeşitli vesilelerle Garanti BBVA'nın ilerlemesine katkı sağlamaya devam edecek' denildi

        Giriş: 22.11.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:11
        Garanti BBVA'da üst düzey görev değişikliği
        Bu gelişmeye bağlı olarak, Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve izinlerin alınmasını takiben Kemal Atıl Özus devralacak.

        Kariyerine Ernst & Young İstanbul Ofisi’nde başlayan Kemal Atıl Özus, Akbank’ta Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığının ardından son olarak ING Bank’ta Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kemal Atıl Özus, bankacılık sektöründe, finansal koordinasyon ve kontrol alanında 32 yıllık tecrübeye sahip.

