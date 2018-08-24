Göztepe maçı öncesi antrenmanda sakatlık yaşayan ve maçta forma giyemeyen Garry Rodrigues için sağlık ekibi seferber oldu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sağ arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Yeşil Burun Adalı yıldızın tedavisi sürerken, Rodrigues’in pazartesi günü oynanacak Alanya karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Süper Lig’in 4. haftasında Trabzon deplasmanına konuk olacak olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncusunun zorlu mücadeleye yetiştirilmesini istedi. Özel olarak hazırlanan programla tedavisi sürdürülen Rodrigues’in, bu maçta sahada olması bekleniyor. Ardından girilecek milli ara nedeniyle 2 hafta boşluğu olacak deneyimli oyuncunun burada da tamamen iyileşeceği bildirildi.

DONK’UN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Göztepe maçında aldığı darbe sonucu sol arka adalesinde 1. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Ryan Donk’un tedavisi sürüyor. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılan Hollandalı futbolcunun son durumunun yarın yapılacak tetkikler sonucu belirleneceği ifade edildi. Öğrencisinin tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemeyen Fatih Terim’in, Donk’a Trabzon deplasmanında daha çok ihtiyacı olacağını düşündüğü için Alanya önünde riske etmemesi bekleniyor.

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