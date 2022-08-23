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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi!

'Point Break', 'Under Siege' ve 'Lethal Weapon' gibi yapımlarla tanınan ve üç kadını taciz etmekle suçlanan Gary Busey, Malibu'daki bir parkta pantolonunu indirdi

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  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    Üç kadını taciz etmekle suçlanan ABD'li aktör Gary Busey, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    Önceki gün Malibu'daki Point Dume Park'a giden 78 yaşındaki aktör, sergilediği görüntülerle herkesi şoke etti.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    O gün için spor kıyafetler giymeyi tercih eden Busey, eşofman altını yarıya kadar indirip bankta iç çamaşırıyla oturdu. Paparazzilerin uzaktan görüntülediği aktör, hiç kimseye aldırmadan oturmaya devam etti.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    Bir süre etrafı seyreden Gary Busey, sonra da telefonuyla ilgilendi. Busey, daha sonra oturduğu yerden kalıp parktan çıktı.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    O sırada aktörün sağ bileğindeki sargı bezi de dikkat çekti. 
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    İMZA DAĞITIMINDA TACİZ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

    Gary Busey, birkaç gün önce farklı kadınlara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. İddialara göre tacizler, geçen hafta New Jersey'de gerçekleştirilen 'Monster Mania' adlı korku filmleri toplantısında meydana gelmişti. Üç farklı kadın, imza ve hatıra fotoğrafı çekiminde Busey'in kendilerine, rızaları dışında dokunup tacizde bulunduğunu ileri sürmüştü. 
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    İddialara göre; Busey, yüzünü bir kadının gögüslerine yaklaştırdı ve onları nereden aldığını sormuştu. Aynı kişi Busey'in sütyeninin askılarını çözmeye çalıştığını ileri sürmüştü. Başka bir kadın da Gary Busey'in kalçasına dokunduğunu iddia etmişti.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    İDDİALARI REDDETMİŞTİ

    Gary Busey ise bütün bu iddiaları yalanlayıp hiçbir şey olmadığını savunmuştu. Oyuncu, kendisini suçlayan kadınlarla sadece birkaç dakika iletişim içinde olduğunu ve ileri sürülenlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini savunmuştu. Busey'in bu suçlamalar nedeniyle 31 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
  • Gary Busey parka tuhaf davranışlar sergiledi - Magazin haberleri

    ÜÇ KEZ EVLENDİ

    Gerçek adın William Gareth Jacob Busey Sr. olan aktör, 1978 yılında başrollerinden birini üstlendiği 'The Buddy Holly Story' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Bugüne kadar üç kez evlendi.

    Gary Busey, 1968'de Judy Helkenberg ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili,  1990 yılında boşanmıştı. 

    Busey, ikinci evliliğini ise 1996-2001 yılları arasında Tiani Warden ile gerçekleştirmişti. İkilinin bu birliktelikten üç çocuğu bulunuyor. 

    Aktör, 2008 yılından bu yana da Steffanie Sampson ile evli.

    Fotoğraflar: Splash News, AP.

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