ÜÇ KEZ EVLENDİ

Gerçek adın William Gareth Jacob Busey Sr. olan aktör, 1978 yılında başrollerinden birini üstlendiği 'The Buddy Holly Story' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Bugüne kadar üç kez evlendi.

Gary Busey, 1968'de Judy Helkenberg ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1990 yılında boşanmıştı.

Busey, ikinci evliliğini ise 1996-2001 yılları arasında Tiani Warden ile gerçekleştirmişti. İkilinin bu birliktelikten üç çocuğu bulunuyor.

Aktör, 2008 yılından bu yana da Steffanie Sampson ile evli.

Fotoğraflar: Splash News, AP.