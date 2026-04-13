Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gassal 3. sezon canlı izle: Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 3. sezon nasıl ve nereden izlenir?

        Gassal 3. sezonu ile izleyici ile buluştu. Başrollerini Ahmet Kural (Baki) ve Hande Soral'ın (Nihan) paylaştığı diziye, yeni sezonda, kadroya yeni isimler dahil oldu. Gassal 3. sezonunu senaryosunu Sümeyye Karaarslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Karaarslan ile Onur Tan oturuyor. TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii üzerinden yayınlanan dizi, yeni sezonunda Baki'nin gençlik yıllarına uzanan bir hikayeyi konu alıyor. Peki, Gassal 3. sezon nasıl ve nereden izlenir? İşte Gassal 3. sezon izleme ekranı ve oyuncu kadrosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gassal yeni sezonu ile 10 Nisan tarihinde izleyici karşısına çıktı. Dizi, ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Mesut Akusta, Demir Karahan, Serhat Kılıç, Nazan Kesal ve Serkan Ercan'ın da bulunduğu diziye yeni sezonda Emir Benderlioğlu ile Ezgi Özyürekoğlu dahil oldu. Peki, Gassal yeni sezon yayınlandı mı? Gassal 3. sezon nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar...

        2

        GASSAL 3. SEZON YAYINLANDI MI?

        Gassal dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Yeni sezonu, 10 Nisan’dan itibaren tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluştu.

        3

        GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

        Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor.

        TRT tabii platformuna üyelik oluşturarak aşağıdaki link üzerinden diziyi izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/detail/438813/gassal

        4

        GASSAL 3. SEZONDA NELER OLACAK?

        Otuzlu yaşlarında, toplumdan izole bir gassal olan Baki’nin hikayesi, 3. sezonda çok daha derin ve mizahi bir boyuta taşınıyor.

        5

        Yalnızlık ve Yüzleşme: "Öldükten sonra naaşımı kim yıkayacak?" sorusuyla başlayan varoluşsal sancılar, bu sezon Baki’nin çocukluk travmaları ve hayalleriyle birleşiyor.

        Yeni Maceralar: Baki, bu sezonda sadece ölülerle değil, hayatın tam kalbindeki karmaşayla, aşkla ve geçmişin gölgeleriyle daha sert bir şekilde yüzleşecek.

        6

        GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Gassal dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor.

        7

        KARAKTER İSİMLERİ

        Ahmet Kural - Baki

        Hande Soral - Nihan

        Öykü Gürman - Güzel

        Emir Benderlioğlu - Şoför

        Erdal Cindoruk - Aziz

        Ebru Cündübeyoğlu - Buse

