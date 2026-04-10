        Haberler Bilgi Magazin Gassal 3. sezon izle: Gassal 3. sezon nasıl izlenir? Gassal yeni sezon çıktı mı, hangi kanalda?

        Gassal hayranlarının uzun süredir beklediği 3. sezon sonunda izleyiciyle buluştu. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanan yapım, yeni bölümleriyle dikkat çekiyor. Peki Gassal 3. sezon nereden izlenir? Yeni sezonda hem hikâyeye katılan sürpriz isimler hem de Kubat'ın seslendirdiği müzikler izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Peki, Gassal 3. sezon nasıl izlenir? İşte Gassal 3. sezon izleme detayları ve oyuncu kadrosu…

        Giriş: 10.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Absürt mizahı ve derin hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal, 3. sezonuyla yeniden gündemde. Ahmet Kural’ın hayat verdiği Baki karakterinin yeni maceraları, yalnızlık ve toplumdan uzaklaşma temalarını yine çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Peki merak edilen soru: Gassal 3. sezon nereden izlenir? İşte güncel bilgiler...

        GASSAL 3. SEZON YAYINLANDI MI?

        Gassal dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Yeni sezonu, 10 Nisan’dan itibaren tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluştu.

        GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

        Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor.

        GASSAL 3. SEZONDA NELER OLACAK?

        Otuzlu yaşlarında, toplumdan izole bir gassal olan Baki’nin hikayesi, 3. sezonda çok daha derin ve mizahi bir boyuta taşınıyor.

        Yalnızlık ve Yüzleşme: "Öldükten sonra naaşımı kim yıkayacak?" sorusuyla başlayan varoluşsal sancılar, bu sezon Baki’nin çocukluk travmaları ve hayalleriyle birleşiyor.

        Yeni Maceralar: Baki, bu sezonda sadece ölülerle değil, hayatın tam kalbindeki karmaşayla, aşkla ve geçmişin gölgeleriyle daha sert bir şekilde yüzleşecek.

        GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Gassal dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor.

        KARAKTER İSİMLERİ

        Ahmet Kural - Baki

        Hande Soral - Nihan

        Öykü Gürman - Güzel

        Emir Benderlioğlu - Şoför

        Erdal Cindoruk - Aziz

        Ebru Cündübeyoğlu - Buse

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Çağrı Bey Somali'de
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Transit vize sorunu çözüldü
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
