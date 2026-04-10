Gassal 3. sezon nasıl izlenir? Gassal yeni sezon çıktı mı?
Gassal hayranlarının uzun süredir beklediği 3. sezon sonunda izleyiciyle buluştu. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanan yapım, yeni bölümleriyle dikkat çekiyor. Peki Gassal 3. sezon nereden izlenir? Yeni sezonda hem hikâyeye katılan sürpriz isimler hem de Kubat'ın seslendirdiği müzikler izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Peki, Gassal 3. sezon nasıl izlenir? İşte Gassal 3. sezon izleme detayları ve oyuncu kadrosu…
GASSAL 3. SEZON YAYINLANDI MI?
Gassal dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Yeni sezonu, 10 Nisan’dan itibaren tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluştu.
GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?
Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor.
GASSAL 3. SEZONDA NELER OLACAK?
Otuzlu yaşlarında, toplumdan izole bir gassal olan Baki’nin hikayesi, 3. sezonda çok daha derin ve mizahi bir boyuta taşınıyor.
Yalnızlık ve Yüzleşme: "Öldükten sonra naaşımı kim yıkayacak?" sorusuyla başlayan varoluşsal sancılar, bu sezon Baki’nin çocukluk travmaları ve hayalleriyle birleşiyor.
Yeni Maceralar: Baki, bu sezonda sadece ölülerle değil, hayatın tam kalbindeki karmaşayla, aşkla ve geçmişin gölgeleriyle daha sert bir şekilde yüzleşecek.
GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Gassal dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyor.